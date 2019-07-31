РФ выплатила Украине 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть

Укртранснафта получила от России часть компенсации за некачественную нефть / facebook/ukrtransnafta

Укртранснафта получила часть компенсации за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода Дружба.

Транснефть выплатила Укртранснафте более 2,3 млн евро, что уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле, говорится на странице Укртранснафты в Facebook.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО Транснефть мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - сказано в сообщении.

Как известно, транзит по нефтепроводу Дружба был прерван 25 апреля из-за загрязнения российской нефти.

После этого приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть.

Н25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.

11 мая, компания Укртранснафта возобновила транзит нефти по трубопроводу Дружба.

Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая.

С момента возобновления транзита Укртранснафта не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинском участке нефтепровода Дружба и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме.

Ранее стало известно, что главу правления Укрнафты намерены уволить.