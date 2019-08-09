Нужна ли Украине военная прокуратура, и почему ее хотят ликвидировать

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которому пророчат должность главного прокурора страны, заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал Рябошапка в интервью одному из телеканалов.

В военной прокуратуре обиделись и перечислили свои заслуги.

"К уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлекли 263 человека, среди которых 68 граждан РФ. Из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ. Установили 160 мест незаконного содержания пленных - военнослужащих ВСУ и гражданского населения, допросили 1,8 тыс. пострадавших, которых удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники террористических организаций", - напомнили прокуроры.

Они уверяют, что именно благодаря их работе 15 военнослужащих РФ привлечены к ответственности по делу украинских моряков. Еще 1,3 тыс. обвинительных актов по коррупционным преступлениям направлены в суд.

"Численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн., направляли в суд 17 обвинительных актов", - говорят в ведомстве.

Там надеются, что заявления от Офиса президента - неприемлемы.

"Война не всех вылечила", - резюмируют в военной прокуратуре.

Тепловизор, рука Кремля и сбитый Боинг

В Украине военную прокуратуру ликвидировали в 2012-ом за ненадобностью. А преступлениями в армии поручили заниматься созданному Главному управлению надзора за соблюдением законов в военной сфере. Летом 2014-го Рада вернула военную прокуратуру, а возглавил ее генерал СБУ и младший брат писательницы Марии Матиос - Анатолий.

С того времени главный военный прокурор сумел прославиться рядом расследований.

2 ноября 2015 кабинет генпрокурора Виктора Шокина якобы обстрелял снайпер. Матиос рассказал, что стрелок использовал тепловизор, который позволял на расстоянии обнаружить людей в кабинете. А выстрелы были произведены с чердаков домов, в окрестностях здания Генпрокуратуры на Печерске.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, на которого покушались / УНИАН

Основатель волонтерского фонда Повернись живим Виталий Дейнега провел видео-эксперимент, который показал, что тепловизор не работает через окна и шторы. И тем более - не покажет предметы за стеклом.

Дело так ничем не закончилось, а в интервью одному из изданий Матиос сказал, что ошибся по поводу тепловизора.

В марте 2016-го военный прокурор собрал брифинг, на котором выдал сенсацию — его ведомство задержало подозреваемого в громком убийстве адвоката Юрия Грабовского. Юрист на тот момент был известен тем, что защищал российского ГРУшника Александра Александрова. Впоследствии россиянина с сослуживцем Евгением Ерофеевым обменяли на известную пленницу Надежду Савченко.

"Операцию по исчезновению Грабовского спланировали "бывшие украинцы" и спецслужбы РФ", - поделился подробностями с журналистами главный военный прокурор.

"Бывшими украинцами" оказались бармен из Киева Артем Яковенко и студент коледжа при одном из киевских вузов Максим Чмилев из Одесской области. Они заманили адвоката на романтичесую встречу в Одессу, там ограбили, потом убили. Никакого российского, а тем более политического следа в деле нет. И убийство у парней не первое — в мтериалах фигурирует еще одна смерть, а жертвой стал одинокий дедушка, у которого была гостинка на столичном ДВРЗ.

Адвокат Юрий Грабовский, которого похитили и убили

Дело сейчас слушается в Шевченковском райсуде Киева, последнее заседание было в конце июля, но проходило в закрытом режиме.

Еще одно громкое заявление от военной прокуратуры было связано с покушением на директора институт судебных экспертиз Минюста Александра Рувина. В чиновника стреляли, по словам главного военного прокурора, потому что Рувин был экспертом по расследованию крушения малайзийского Боинга MH-17 на Донбассе.

"Рувин должен был выступить с окончательным докладом об обстоятельствах, причинах сбивания самолета Боинг-777, объявить выводы украинских экспертов, передать представителям Нидерландов материалы экспертных исследований украинских специалистов", - рассказал журналистам Матиос в апреле 2016-го.

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Но в материалах дела говорится о совершенно иное. Преступление связано с бизнесом жены пострадавшего — фирмой, которая занимается перевозками. Бандиты покушались не только на директора института, а несколько раз обстреливали грузовики фирмы, складские помещения и автомобиль бизнес-партнера супруги чиновника.

"Нужны, но с военными судами"

Адвокат Иван Либерман объясняет, что появление военной прокуратуры с началом конфликта на Донбассе - требование времени.

"Сейчас военные прокуроры отстаивают свою позицию, говорят, что их ведомство необходимо. Да, такая структура нужна, но только при условии, если бы у нас были отдельные суды, которые занимаются исключительно делами военных. И тогда военная прокуратура на сто процентов необходима. Но сейчас сложилась такая ситуация, что обычные общие суда рассматривают дела, которые ведет военная прокуратура. Судьи вынуждены скакать по всем кодексам, чтобы разобраться — в чем там дело. Естественно, что военные прокуроры заинтересованы в трудоустройстве, поэтому они будут стоять на позиции, что они нужны", - говорит адвокат.

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Обойтись, объясняет Либерман, без военной прокуратуры можно. Однако профессионалы, которые годами специализируются на расследовании преступлений в военной сфере в любом случае лучше разберутся в деле, чем обычный прокурор.

"И поэтому с объективной точки зрения, это подразделение должно существовать, но при этом было бы хорошо, чтобы были суды, которые рассматривают дела, связанные с такими преступлениями. И тогда это было бы полностью логично. А когда у нас в деле — военный прокурор, частный адвокат и государственный суд общей юрисдикции рассматривает уголовные производства военных, то это как лебедь, рак и щука", - уточняет юрист.

Сейчас адвокат принимает участие в деле, где государственное обвинение в суде поддерживает военная прокуратура.

"Тогда как преступление инкриминируют сотруднику правоохранительного органа. Оно ничем не связано с военными, а с неправомерной выгодой. И если разобраться, то какое отношение военная прокуратура имеет к янтарю, убийствам адвокатов и другим подобным вещам? Да, понятно, что Криминально-процессуальный кодекс позволяет им принимать участие в расследованиях, но считаю, что каждый специалист в своем деле должен заниматься своим сектором. И если это военный прокурор, то он должен расследовать преступления, связанные с преступлениями в военной сфере. Ведь врач-стоматолог, не может делать за хирурга операции. И хирург не может быть стоматологом. И в результате рациональное зерно есть как у Рябошапки, так и со стороны военной прокуратуры - пока они неполноценны. И систему их работы нужно привести в порядо - согласовать по всем нормативным документам и законам", - говорит Либерман.