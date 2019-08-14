Луценко назвал Горбатюка "дементором, пьющим из него энергию"

Юрий Луценко / УНИАН

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко назвал начальника Управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка, который возглавляет расследование по расстрелу людей на Майдане Незавивимости во время Революции достоинства, дементором.

Такое заявление он озвучил в интервью для портала Цензор, опубликованным в среду, 14 августа. "Для меня Горбатюк − дементор, он выпивает из меня всю энергию, по 30,40,60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие. Когда мы получим результат", − заявил Луценко.

По словам генпрокурора, он оказывал всецелую поддержку управлению Горбатюка в его работе.

"И никто, включая Горбатюка, не может отрицать, что я решал все поставленные задачи - надо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил", −подытожил Луценко.

К слову, дементоры – выдуманные создания из легендарной саги писательницы Дж. К. Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Они способны как бы "выпивать" из людей всю радость, позитивные эмоции и даже душу целиком.

Напомним, ранее Юрий Луценко подыскал способ обелить своего давнего сотоварища - бывшего президента Петра Порошенко. До этого генпрокурор сделал громкое заявление о людях Виктора Януковича и их деньгах в США.



