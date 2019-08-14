Луценко назвал Горбатюка "дементором, пьющим из него энергию"

14 августа 2019, 15:47

Юрий Луценко, по всей видимости, во время своей легендарной отсидки во времена Януковича, проштудировал и семикнижие о Гарри Поттере.

Луценко
Юрий Луценко / УНИАН

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко назвал начальника Управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка, который возглавляет расследование по расстрелу людей на Майдане Незавивимости во время Революции достоинства, дементором.

Такое заявление он озвучил в интервью для портала Цензор, опубликованным в среду, 14 августа. "Для меня Горбатюк − дементор, он выпивает из меня всю энергию, по 30,40,60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие. Когда мы получим результат", − заявил Луценко.

По словам генпрокурора, он оказывал всецелую поддержку управлению Горбатюка в его работе.

"И никто, включая Горбатюка, не может отрицать, что я решал все поставленные задачи - надо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил", −подытожил Луценко. 

К слову, дементоры – выдуманные создания из легендарной саги писательницы Дж. К. Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Они способны как бы "выпивать" из людей всю радость, позитивные эмоции и даже душу целиком.

Напомним, ранее Юрий Луценко подыскал способ обелить своего давнего сотоварища - бывшего президента Петра Порошенко. До этого генпрокурор сделал громкое заявление о людях Виктора Януковича и их деньгах в США.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Генпрокуратура Гарри Поттер Юрий Луценко Сергей Горбатюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:39
Украинские боксеры выступят на чемпионате мира в России
16:33
"5 лет молчала": подруга Януковича Повалий распсиховалась из-за Крыма Фото Видео
16:26
Они не пройдут: Супрун рассказала, что детей без прививок не пустят в детсады и школы
16:23
"Друзья Донбасса": Пушилин съездил в Крым к путинским байкерам Видео
16:00
Ливерпуль - Челси: трансляция матча за Суперкубок УЕФА (LIVE), все о матче
15:47
Луценко назвал Горбатюка "дементором, пьющим из него энергию"
15:45
Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора времен Януковича
15:42
Коррупционный след: активист объяснил, почему Кабмин отказался увольнять Кличко
15:40
Лига Европы. Заря - ЦСКА: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
15:33
Чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
15:16
"Дешевый секс и алкоголь": Савченко объяснила, почему с треском проиграла выборы в Раду Видео
15:13
Аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции Видео
14:45
Армен Джигарханян в реанимации: что случилось с актером
14:37
В Слуге народа рассказали, предлагали ли партии делать коалицию в Раду
14:33
У Зеленского увольнение Кличко отложили на осень
14:28
Диетолог рассказала, какой рис полезнее Видео
14:13
Хацкевича уволили с поста тренера Динамо
14:12
"Искусственный интеллект" поможет выявить незаконных получателей социальной поддержки актуально
14:10
Футболисты Брюгге отпраздновали проход Динамо непристойным танцем
14:10
Приспешники России в Крыму раскипятились из-за украинской водной блокады
14:08
Амбиции уже не те: кум Путина не претендует на должность в президиуме Рады
14:00
Супрун встретилась с Зеленским: о чем шла речь Видео
13:50
Разумков рассказал, кто в новой Раде займется проблемой войны на Донбассе
13:40
Жена Гарика Харламова на Мальдивах покрасовалась голой в ванне, опубликовано фото
13:37
На Черниговщине молнии подожгли 5 зданий, а ветер сорвал полсотни крыш Фото
13:09
Рабинович "получил" от Разумкова и Геращенко за русский язык Видео
13:08
Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ
13:04
Новый флагманский смартфон Xiaomi скоро появится в Европе
13:03
В случае президенства Байден пообещал сделать Украину своим приоритетом
12:36
Диетолог назвала правильную еду после тренировки Видео
12:26
"Эякулировал девочке на ноги": в Киеве педофил напал на ребенка прямо в троллейбусе
12:12
"Опасная свадьба": на Закарпатье десятки людей попали в больницу
12:08
Контракт будет – но какой ценой: как РФ выкручивает Киеву руки ради транзита газа через Украину
12:04
Погода на завтра: прогноз удивил контрастами
11:49
В Украине "накуролесила" непогода: спасатели назвали последствия "удара" стихий Видео
11:45
"Задроченные ответчики": сайты Порошенко разместили фейк, на них подали в суд
11:33
Потоп в России: целый город ушел под воду Фото
11:25
В Донецке произошло масштабное ДТП, среди жертв - дети Фото
11:09
Вернуть Крым или аннексировать еще и Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады Видео
11:00
"Динамо уже приучило, что мы в Европе аутсайдеры": соцсети распекли киевский клуб
10:49
Кабмин Гройсмана не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко
10:30
У Цукерберга признали прослушку разговоров пользователей Facebook
10:23
ОБСЕ предупредила Украину об опасном оружии боевиков за линией отвода
10:20
Порошенко и Луценко в Украине никто не тронет по одной простой причине мнение
10:01
Бывший зам Турчинова стал директором Национального института стратегических исследований
09:36
Что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была Видео
09:33
В ООН не захотели назначить спецпредставителя в Украине
09:29
"Полное сожжение Венеры": почему пора следить за своим золотом и глазами
09:14
Никакие решения Путина не спасут Крым от деградации мнение
09:05
"Богом тебе дан твой Богдан": Квартал 95 впервые показал пародию на Зеленского Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять