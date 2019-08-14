Порошенко и Луценко в Украине никто не тронет по одной простой причине

Порошенко пока "под защитой" Трампа / president.gov.ua

Сенсационная и странная смерть американского миллиардера и педофила Эпштейна мгновенно превратилась в США главную новость страны. Тем более, что мало кто верит в версию о самоубийстве Эпштейна, который слишком много знал и по-своему любил жизнь.

Ни чудовищные расстрелы в трех американских городах, ни ракеты КНДР, ни "русский след" не вызвали такого отклика в СМИ как загадочная смерть Эпштейна, который дружил с самыми влиятельными и известными людьми Америки.

Первый, кто быстро сориентировался был президент Дональд Трамп, который мгновенно открестился от многолетней дружбы с Эпштейном и тут же связал его смерть с кланом Клинтон. Все правильно и цинично, но неудачно, ибо не Хиллари Клинтон выдвигается в президенты от демократической партии, а осторожный и высокоморальный Байден, который не участвовал в оргиях Эпштейна.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоЗато демократическая пресса США уж напомнила Трампу, что он был таким же другом Эпштейна, как и Клинтон. И теперь никто не знает, кому больше навредит мертвый Эпштейн – самому Трампу или кандидату в президенты Джо Байдену, который принципиально сторонился Эпштейна. Поэтому, связать смерть Эпштейна с Байденом, во время избирательной кампании, вряд ли удастся. А вот Трампу придется тяжело. Ибо в самый разгар избирательной кампании могут всплыть какие-то секреты его связи с Эпштейном.

Американский президент должен быстро найти ответ на тяжелый вопрос. Кто опаснее для Трампа - мертвый Эпштейн или живой Байден? Поэтому, скорее всего для дискредитации Байдена Трампу придется возвращаться к "украинскому следу". Но для этого в США нужны важные свидетели – бывший президент Петр Порошенко и нынешний Генпрокурор Юрий Луценко. Оба они - второсортные свидетели для вашингтонского Олимпа, но для борьбы против демократов, во время избирательной кампании, и тот и другой может пригодится. Поэтому, пока Трамп на своем рабочем месте, ни Луценко, ни Порошенко могут не бояться судебного преследования в Украине. Они нужны Трампу, но нужны Байдену как кандидату в президенты.