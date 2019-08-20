"Фальсификация и развал дела": Луценко оценил расследование против Грымчака

Юрий Луценко оценил дело против Юрия Грымчака / УНИАН

Расследование относительно заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака является спецоперацией НАБУ и Управления спецрасследований ГПУ, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Присоединили Грымчака к делу об избиении Татьяны Чорновил в майдановскую зиму 2013 года. Потому что у Горбатюк и Ко есть основания полагать, что эти уголовные преступления совершены одним лицом. Как это назвать, чтобы не называть фальсификацией и сознательным путем к развалу дела в суде?" - подчеркнул он в интервью Цензор.НЕТ.

Генпрокурор добавил, что у него была информация о том, что в этом производстве есть фигуранты из КГГА.

Читайте также"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибки"Поэтому мой заместитель Кизь передал досудебное следствие в Чернигов. Об обыске и задержании Грымчака и его сообщников знал в день задержания. Было неприятно, но закон один для всех", - резюмировал Луценко.

Напомним, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

17 августа этот же суд избрал Овдиенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн.

Грымчак и Овдиенко в настоящее время находятся в Черниговском СИЗО.