Генпрокуратура просит канадцев снять санкции с Портнова - СМИ

Андрей Портнов / УНИАН

Генпрокуратура отправила в Канаду письмо с просьбой снять санкции с юриста Андрея Портнова, который по времена Виктора Януковича был заместителем Администрации президента.

Фотокопию письма опубликовал портал НВ. Письмо было направлено в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады. В нем говорится, что, по состоянию на 29 июля 2019-го года, против Андрея Портнова не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", - говорится в письме.



Документ был подписан замгенпрокурора Украины Сергеем Кизем.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко обвинил Андрея Портнова в попытке рейдерского захвата телеканал Прямой. Портнов немедленно ответил, утверждая, что Порошенко произвел подмену понятий.