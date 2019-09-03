В ГБР рассказали о новом допросе Порошенко

3 сентября 2019, 11:03

Допрос Петра Порошенко назначили на 14:00.

Порошенко
Петра Порошенко снова вызвали на допрос / Reuters

Во вторник, 3 сентября, должен состояться допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, время допроса перенесли с 10 утра на 14-00.

В то же время она сказала, не располагает информацией о том, по какому именно поводу будут допрашивать Порошенко и будут ли его проверять на полиграфе.

Здание ГБР находится под усиленной охраной. В частности возле него находятся несколько полицейских автобусов. Около 10 полицейских и нацгвардейцев стоят возле центрального входа, а значительно большее количество правоохранителей находится во дворе ГБР, передает УНИАН.

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Напомним, 25 июля экс-президент дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском.

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала Прямой.

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Петр Порошенко допрос ГБР
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