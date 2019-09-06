Изнасилование девушки водителем BlaBlaCar: мужчина предлагал пассажирам интим

51-летний водитель BlaBlaCar Александр Андриенко изнасиловал пассажирку / Фото: скриншот

Резонансное обвинение водителя BlaBlaCar в Черкасской области в изнасиловании увидели другие пассажиры этого мужчины, которые вспомнили, что он и им дорогой делал неоднозначные намеки интимного характера.

Как сообщает ТСН, пострадавшая 27-летняя пассажир обратилась в полицию лишь на вторые сутки после прискорбного инцидента, правоохранители расследуют происшествие.

Журналистам сестры Анна и Ольга, которые неделю назад пользовались услугами этого же водителя по имени Александр, рассказали, что им водитель сначала рассказывал дорогой в Одессу странны истории, а затем начал предлагать интим.

"Говорил, что на заднем сидении есть спальный мешок, поспимо все вместе. Поспимо, но он совсем не сон имел в виду", - вспоминает девушка.

После двусмысленных предложений девушки позвонили родителям и громко с ними разговаривали. После этого водитель ничего в их адрес не говорил и довез до места назначения. Сестры не оставили негативный отзыв в аккаунте водителя на сайте BlaBlaCar, о чем теперь жалеют.

"Мы решили, что он из тех, кто любит поговорить, но делать ничего не станет. К сожалению, мы ничего никому не сказали", - говорит Ольга.

Как известно, инцидент произошел 30 августа. 51-летний водитель BlaBlaCar сначала угостил пассажирку кофе, после которого она стала чувствовать себя неважно. Затем дорогой делал недвусмысленные намеки, о чем девушка сообщала своему парню по телефону. Впоследствии, по словам пострадавшей, он завез ее в лес и изнасиловал.

Напомним, Киево-Святошинский районный суд Киевской области 28 мая вынес приговор Дмитрию Голубу, которого обвиняют в умышленном убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.