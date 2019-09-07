"Займусь реформированием прокуратуры": Касько рассказал о планах в ГПУ

Виталий Касько намерен реформировать прокуратуру / УНИАН

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько планирует после вступления в должность реализовать амбициозный проект по реформированию прокуратуры.

"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля", - цитирует его Укринформ.

Касько подчеркнул, президент и генпрокурор поддерживают его стремления к изменениям в силовой сфере.

"Насколько я понимаю, она (политическая воля - ред.) есть и у Президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее (прокуратуру - ред.) в порядок, чтобы она, наконец, начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

Читайте такжеШокин требовал выполнять распоряжения Кононенко — КаськоПо словам прокурора, структура должна, как в Европе, защищать права добропорядочных граждан и наказывать виновных. Он добавил, что еще не знает перечень своих обязанностей в ГПУ, но планирует курировать международно-правовое сотрудничество в Генпрокуратуре.

"Нет распределения. Пока выполняю поручение генпрокурора. Он меня попросил придти на Антикоррупционный комитет парламента, поскольку я готовил проект закона о гражданской конфискации и возвращении статьи Уголовного кодекса о введении ответственности за незаконное обогащение", - сказал он.

Как ранее сообщалось, недавно назначенный на пост генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виталия Касько своим первым заместителем.

Напомним, что Виталий Касько уже работал на посту заместителя генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах. Однако, после того, как он подал в отставку, против него было открыто дело о незаконной приватизации служебной квартиры. Правда, в дальнейшем производство было закрыто, а обвинения — сняты.