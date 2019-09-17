"Риски экстрадиции": политолог намекнул на причину пожара в доме Гонтаревой

Последствия пожара в доме Валерии Гонтаревой / kv.npu.gov.ua

К экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой в Украине существует ряд вопросов со стороны правоохранительных органов, подчеркнул политолог Петр Олещук.

"Очевидно, возвращаться в обозримой перспективе в Украину она не собирается, чего, собственно, и не скрывает. Какой смысл в сжигании дома, в который никто возвращаться не собирается?", - пишет он в своем Facebook, комментируя пожар в доме Гонтаревой под Киевом.

Вместе с тем эксперт напомнил, что сейчас Гонтарева находится в правовом государстве и если когда-то в Британию поступит запрос на ее экстрадицию, то местные органы власти будут его серьезно рассматривать.

"Хотя есть вариант как обезопасить себя от рисков экстрадиции - получить статус политического беженца. Очевидно, сожжение дома на Родине после смены власти - прекрасный аргумент в этом деле, который может послужить неопровержимым доказательством политических преследований, а, следовательно, и невозможности экстрадиции Гонтаревой в Украину, где к ней рано или поздно но возникнут вопросы", - считает Олещук.

Читайте такжеОстап Бендер плачет в сторонке: Гонтарева инсценировала ДТП в ЛондонеВ свою очередь политолог Андрей Золотарев предположил, что по совокупности совершенного Гонтаревой на посту главы НБУ, Украина рано или поздно все равно обратиться к британской стороне.

"Для бритов сломанная нога , сгоревшая "Ауди" и теперь вот дом могут оказаться вполне убедительными аргументами чтобы оставить беглую банкиршу в Британии поскольку в Украине существует реальная угроза жизни Гонтаревой. Собственно говоря это то, что требуется сейчас экс-главе НБУ. Продать такую недвижимость да еще от такого знаменитого владельца сложный вопрос., потому и дом в японском стиле в Гореничах "чемодан без ручки", который не жалко", - добавил он в Facebook.

Напомним, ранее в полиции назвали основные версии пожара в доме Гонтаревой.