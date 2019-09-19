Скончался экс-генеральный прокурор Украины

Скончался Олег Литвак / УНИАН

На 71-ом году жизни ушел из жизни бывший генеральный прокурор Украины Олег Литвак.

Как сообщает прикарпатское издание Галка, доктор юридических наук, профессор, исполняющий обязанности генерального прокурора Украины в 1997-1998 годах Литвак скончался 18 сентября.

Литвак родился 28 августа 1949 в селе Олещин Тлумацкого района. Окончил Харьковский юридический институт. Прошел профессиональный путь от помощника прокурора города Калуш до директора Национального бюро расследований Украины и исполняющего обязанности Генерального прокурора.

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Являлся народным депутатом Украины 3-го созыва, избирался по избирательному округу № 87 в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее сообщалось о смерти бывшего вице-премьер-министра Украины Валерия Шмарова.