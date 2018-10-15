Скончался бывший вице-премьер-министр Украины Валерий Шмаров

Валерий Шмаров / Фейсбук Н.Митры

В воскресенье, 14 октября, на 74-ом году жизни скончался бывший министр обороны Украины Валерий Шмаров.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор сайта "Спейс-Информ" Ник Митра.

Во время работы на Киевском радиозаводе Шмаров участвовал в создании и производстве систем управления нескольких поколений стратегических ракет наземного и морского базирования, РН "Энергия" и ряда космических аппаратов.

С 1988 по 1992 был директор Жулянского машиностроительного завода Министерства авиационной промышленности СССР.

В 1992-1993 гг. - первый заместитель гендиректора НКАУ. Принимал участие в разработке первой Национальной космической программы Украины.

В 1993-1995 гг. - вице-премьер-министр Украины по вопросам военно-промышленного комплекса, с 1994 до 1996 гг. - министр обороны Украины. С 1997г. - президент Ассоциации предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром".

Был народным депутатом Украины (1998-2002).

В 2002-2005 гг. - генеральный директор компании "Укрспецэкспорт".

В 2005-2017 гг. - директор Аэрокосмического института Национального авиационного университета.

Лауреат Государственной премии Украины (2002). Доктор технических наук (2006), профессор (2004).

Напомним, ранее сообщалось о смерти экс-премьера Украины Виталия Масола.