"В инвалидном кресле или на костылях": Гонтарева рассказала, вернется ли в Украину

Валерия Гонтарева / УНИАН

Бывшая глава правления Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что при пожаре недавном пожаре в ее загородном доме в Гореничах под Киевом огонь уничтожил семейные снимки и реликвии, а также множество личных вещей.

"Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед", — заявила она в интервью порталу Gordonua.

Вместе с тем, Гонтарева категорически на данный момент отвергает возможность возвращения в Украину из Великобритании. Экс-глава НБУ дала понять, что опасается за свою жизнь

Напомним, в ночь на 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7. Инцидент произошел на улице Владимирской, 69. Валерия Гонтарева сообщила, что это было авто ее невестки. 17 сентября экс-глава Национального банка сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой. Позже в интервью Гонтарева сообщила, что в поджогах подозревает известного коммерсанта и экс-главу Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. Тот в ответ заявил СМИ, что подаст на нее в суд.