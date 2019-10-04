Конституция, шаурма и подписи: украинцы могут поиграть с Зеленским

Владимир Зеленский / pravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский интересен украинцам не только как политик и комик, но и как игровой персонаж. Так, студенты Херсонского государственного университета создали игру Слуга народа.

Разработчики приложения работали над ни всего пять дней. Игра не отличается сложностью правил или графикой. Ее главным героем стал украинский глава государства.

Суть игры заключается в том, чтобы пройти дистанцию и во время этого собрать подписи и баллы. Во время прохождения игры можно получить доступ к новым персонажам, среди которых Андрей Богдан, Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Стоит отметить, что игру за неделю скачали более тысячи пользователей.

По словам создателей приложения, таким оригинальным образом они решили привлечь внимание Зеленского к проблемам диджитализации.

"Мы сейчас работаем над одним стартапом, который позволит перенести в смартфон все инструменты университета, начиная от журнала и расписания и заканчивая какой-то внутренней документацией", –объяснил один из разработчиков Владислав Заобурный 24 каналу.

Также студенты запустили в социальных сетях флешмоб "Достучаться до президента".

Напомним, что ранее вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Кабмин планирует отменить в Украине все лишние справки.