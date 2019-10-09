"Девочки нет": Зеленский снова потроллил Мендель

Юлия Мендель и Владимир Зеленский / facebook.com/Юлия Мендель

Казалось бы, уже все забыли про "нападение" спикера украинского президента Юлии Мендель на журналиста Сергея Андрушко, но Владимир Зеленский помнит. Так, в среду, 9 октября, во время своего визита на выставку "Оружие и безопасность" глава государства снова отпустил шуточку в адрес Мендель.

Так, журналист издания Крым.Реалии попытался задать Зеленскому вопрос, но охранники президента не пропустили его. В свою очередь, президент Украины приказал бодигардам "не трогать человека".

"Девочки нет, ничего страшного с вами не будет. Вы же девочек боитесь", - шутливо обратился Зеленский к сотруднику СМИ.

После этого украинский президент несколько секунд шел с журналистом, отвечая на поставленный вопрос о деоккупации Крыма.

Соответствующее видео обнародовало издание Крым. Реалии.

Напомним, что в сентябре Мендель грубо оттолкнув журналиста Андрушко. Инцидент попал на видео, которое разлетелось в СМИ и вызвало негодование в украинском обществе. Позже стало известно, что в отношении спикера Зеленского написали заявление в правоохранительные органы.