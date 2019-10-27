Стали известны жуткие последствия полиомиелита у двухлетнего малыша с Волыни

Паралич у ребенка является следствием полиомиелита / riakchr.ru

Двухлетнего малыша, жителя Волынской области, который заболел полиомиелитом из-за того, что его родители отказались от прививок, внезапно парализовало еще в июле – с того времени мальчик не может ни ходить, ни сидеть.

Ребенка доставили в областную больницу, и через несколько месяцев было подтверждено лабораторно, сначала в Киеве, а потом и в Хельсинки, что паралич у ребенка является следствием полиомиелита. Об этом сообщает ТСН.

Врач-эпидемиолог Волынского областного лабораторного центра Минздрава Украины Валентина Новачевская рассказала, что в данном случае это не дикий вирус, а вакцинный. В селе, где живет семья ребенка, проводили прививку оральной вакциной против полиомиелита. Малыш не был привит от полиомиелита и, вероятнее всего, заразился от кого-то из детей, которых вакцинировали в селе. На сайте министерства здравоохранения отмечается, что риск таким образом заразиться минимальный – один случай на 7-14 миллионов. И именно из-за этого в запретах и карантинах нет необходимости, отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, чтопоследние случаи полиомиелита в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, зараженную пищу и воду. В зоне риска – дети до 5 лет. Единственный способ предотвратить болезнь – это вакцинация. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. Две первые прививки вводят инъекционно в два и четыре месяца. Другие четыре дозы – орально живой вакциной в полгода, в 18 месяцев и в 6 и 14 лет.

Напомним, в Киеве в лицее на Позняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии. У ребенка отсутствовали прививки из-за отказа родителей. Школьника госпитализировали. Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, обзор которых запланировано на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.