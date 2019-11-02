Детектор лжи для "слуг народа": эксперт объяснил, зачем Арахамия пугает полиграфом

Давид Арахамия / УНИАН

Фундаментальная проблема для любого парламента – это скрытый конфликт между руководством парламента и лидером фракции большинства, заявил политолог Виктор Небоженко.

"Если Арахамия сильнее Разумкова, то последний просто спикер, который объявляет, или глава Верховной Рады сильнее руководителя фракции", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Он отметил, что еще одним противоречием может стать противостояние между главой фракции и ее депутатами.

Политолог считает, что Арахамии нужно наращивать репутационный авторитет и для этого он использует ситуацию с полиграфом.

"Арахамия полиграфом их пугает ("слуг народа", - ред.) …", - добавил Небоженко.

Напомним, ранее, кроме нардепа Александра Дубинского, проверку на полиграфе прошел глава фракции президентской политсилы в Верховной Раде - Давид Арахамия. прошли полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.