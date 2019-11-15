"Украинцам не понравится": Рябошапка сделал важное заявление о деле Гонгадзе

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года / ghn.ge

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о расследовании двух резонансных убийств журналистов – Георгия Гонгадзе, которое произошло почти 20 лет назад, и Павла Шеремета, котрый погиб в Киеве в 2016 году.

В частности, Рябошапка считает маловероятной возможность найти заказчиков убийства Гонгадзе.

"Это, пожалуй, одно из тех дел, где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится. Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления (…) Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - сказал генпрокурор в интервью изданию Настоящее время.

"(…) иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", - добавил Рябошапка.

В то же время генпрокурор надеется на раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета уже в ближайшее время.

"Пока что (не раскрыто дело Шеремета). Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем", - отметил он.

Напомним, 2 ноября Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало расследовать убийства Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000-го. В ноябре того же года в лесу Киевской области был найден обезглавленный труп, который, по заключениям экспертов, мог ему принадлежать.

20 июля 2016 года в Киеве взорвалось авто, в котором ехал Павел Шеремет. Журналист погиб. С погибшим попрощались в Киеве, а потом похоронили в столице Беларуси Минске. После экспертизы стало известно, что Шеремет погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.