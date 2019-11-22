"Чеченское" дело Мазура: один из лидеров УНА-УНСО рассказал, в чем его обвиняют в РФ

Игоря Мазура задержали в Польше по запросу РФ / Фейсбук И.Мазура

Ветеран АТО, один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур, которого задерживали в Польше по запросу России, рассказал, в чем его обвиняют в РФ.

Он подчеркнул, что Россия переслала в Польшу материалы "чеченского дела". По его словам, с делом должен ознакомится украинский консул, после чего Мазур встретится с окружным прокурором и ему дадут ознакомится с делом.

"Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клиха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток; еще показания нескольких россиян, сидящих в российских тюрьмах, сидели за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что по тем материалам я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сказал Мазур Радио Свобода.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России был задержан один из лидеров УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур, который приехал в Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

Затем польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине.