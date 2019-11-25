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Боевики на Донбассе устроили подлый обстрел: выгорели 6 жилых домов

25 ноября 2019, 07:03

Украинские военные оперативно эвакуировали гражданское население.

Пожар в Березовом
Пожар в Березовом около 23:00 локализовали / скриншот

Террористы "ДНР" вечером в воскресенье, 24 ноября, обстреляли позиции бойцов Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачного массива этого населенного пункта.

Боевики применили крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами, передает пресс-служба операции Объединенных сил. В результате обстрела загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

Полностью выгорели 6 зданий. Украинские военные оперативно эвакуировали гражданское население. Около 23:00 пожар локализовали. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, российские наемники держат под обстрелом единственную дорогу, которая ведет на украинскую часть села Зайцево. Бойцы ВСУ рассказали, что кремлевские снайперы приезжают на Донбасс каждые две недели и ведут активный огонь по украинским военным. Бойцы Объединенных сил вынуждены постоянно быть на чеку, так как недавно одному из военных оторвало ухо и разнесло пальцы.  

Как сообщал Главред, в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ Эдуард Матюха. В свое время он даже был "народным мэром" оккупированной Горловки.

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