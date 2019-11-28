Найем озвучил свою внушительную зарплату в Укроборонпроме

Мустафа Найем получает 43 тысячи гривен, но в перспективе будет больше / Думская

Замдиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что его зарплата ныне составляет 43 тысячи гривен.

"Моя зарплата сейчас составляет около 43 000 гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена", - цитирует его Радио Свобода.

По словам бывшего политика, заработная плата директора военного концерна Айвараса Абрамовичуса составляет всего пять тысяч. Это связано с тем, что при назначении Абрамовичуса наблюдательный совет не имел полномочий для подписания контракта с ним, поэтому директор получает лишь минимум.

Как ранее сообщалось, наблюдательный совет Укроборонпрома в декабре планирует увеличить денежное вознаграждение директорам своих предприятий до уровня руководителей компаний аналогичного уровня - от 5 до 15 000 долларов.

Напомним, бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Айвараса Абромавичуса.