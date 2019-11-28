Найем озвучил свою внушительную зарплату в Укроборонпроме

Сейчас экс-нардеп получает около 43 тысяч гривен.
Замдиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что его зарплата ныне составляет 43 тысячи гривен.
"Моя зарплата сейчас составляет около 43 000 гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена", - цитирует его Радио Свобода.
По словам бывшего политика, заработная плата директора военного концерна Айвараса Абрамовичуса составляет всего пять тысяч. Это связано с тем, что при назначении Абрамовичуса наблюдательный совет не имел полномочий для подписания контракта с ним, поэтому директор получает лишь минимум.
Как ранее сообщалось, наблюдательный совет Укроборонпрома в декабре планирует увеличить денежное вознаграждение директорам своих предприятий до уровня руководителей компаний аналогичного уровня - от 5 до 15 000 долларов.
Напомним, бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Айвараса Абромавичуса.