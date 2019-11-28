Сын Порошенко скупает акции отцовского банка

Алексей Порошенко стал владельцем акций банка / Фото: Википедия

Компания Алексея Порошенко приобрела акции в банке, главным акционером которого является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба банка, Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), которой владеет Алексей Порошенко, приобрела неопределенную часть акций Международного инвестиционного банка (МИБ).

Уточняется, что в состав компании, которая приобрела акции входит корпорация Roshen.

"АО МИБ продолжает быть надежным партнером на финансовом рынке Украины и сохраняет основную стратегию развития Банка, направленную на предоставление качественных и современных услуг корпоративным клиентам и физическим лицам", - сказано в сообщении.

Количество акций, приобретенное сыном Порошенко, неизвестно. В начале 2019 года 60% МИБ контролировал Петр Порошенко, 14,94% — Игорь Кононенко и 9,9% — Олег Гладковский.

Как ранее сообщалось, Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея.

Кондитерская корпорация Roshen добилась через суд регистрации за своим предприятием ленты красного цвета для упаковки тортов.

Напомним, ранее Roshen в судебном порядке запретила торговой сети Ашан использовать названия Киевский торт и Торт Киевский.