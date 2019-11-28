  1. Главная
  3. Украина

Сын Порошенко скупает акции отцовского банка

28 ноября 2019, 22:53

Ранее данное финансовое учреждение контролировали также Кононенко и Грановский.

Алексей Порошенко
Алексей Порошенко стал владельцем акций банка / Фото: Википедия

Компания Алексея Порошенко приобрела акции в банке, главным акционером которого является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба банка, Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), которой владеет Алексей Порошенко, приобрела неопределенную часть акций Международного инвестиционного банка (МИБ).

Уточняется, что в состав компании, которая приобрела акции входит корпорация Roshen.

"АО МИБ продолжает быть надежным партнером на финансовом рынке Украины и сохраняет основную стратегию развития Банка, направленную на предоставление качественных и современных услуг корпоративным клиентам и физическим лицам", - сказано в сообщении.

Количество акций, приобретенное сыном Порошенко, неизвестно. В начале 2019 года 60% МИБ контролировал Петр Порошенко, 14,94% — Игорь Кононенко и 9,9% — Олег Гладковский.

Как ранее сообщалось, Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея.

Кондитерская корпорация Roshen добилась через суд регистрации за своим предприятием ленты красного цвета для упаковки тортов.

Напомним, ранее Roshen в судебном порядке запретила торговой сети Ашан использовать названия Киевский торт и Торт Киевский.

Петр Порошенко Рошен акции Алексей Порошенко Магазин Roshen новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Сын Порошенко скупает акции отцовского банка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:49
Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
23:36
Трамп неожиданно нагрянул с визитом в Афганистан
23:20
В Словакии назвали имена трагически погибших украинских альпинистов
22:53
Сын Порошенко скупает акции отцовского банка
22:34
Найем озвучил свою внушительную зарплату в Укроборонпроме
22:06
"Я аж ах*ел": россияне испугались ракеты-НЛО, а Украина испытала свой Нептун Видео
22:05
"Завершение медового месяца": политолог пояснил падение рейтинга Зеленского
22:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
21:46
Александрия уступила Вольфсбургу и вылетела из Лиги Европы Видео
21:45
Президент Грузии внезапно отменила визит в Киев
21:32
Если мужчина не хочет расписываться: верный рецепт от психолога Видео
21:30
"Динамо обошлось нечестно с братом": сестра Милевского наехала на киевский клуб
21:28
"Общий враг": Макрон сделал громкое заявление про РФ и НАТО
21:11
Между Украиной и Россией состоялись двухсторонние газовые переговоры
21:11
Порноактриса знатно и похабно засветила красивое тело на откровенных фото Фото
20:44
Легенда Манчестер Юнайтед вернулся в Англию
20:42
Эксперт пояснил, что ждет Украину в случае принятия формулы Штайнмайера
20:31
Глобальный сбой в Instagram: что известно о проблеме
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019 Видео
20:26
Германия начала защищать Северный поток в суде
20:13
Пушки и зенитные орудия: в порт Одессы зашел боевой французский фрегат
20:05
Украинский тренер обыграл Манчестер Юнайтед Видео
19:58
"Отбивать бошки, чтобы не снизить цены на лекарства": депутат Голоса написала заявление на чиновников
19:50
Карпаты пригрозили Садовому расформированием клуба
19:38
"Уже дома": Кулеба с больничной койки рассказал о втором участнике жуткого ДТП Видео
19:23
Иуда, гнилая рыба и испорченная статуя - Ибрагимовичу не простили покупку части акций Хаммарбю
19:12
Меркель упала на колени во время восхождения на трибуну: опубликовано видео
18:56
Лига чемпионов: определилась команда недели
18:46
В Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen
18:35
Помогал оккупантам: в Крыму задержали участника "крымской весны"
18:30
Фьюри вспомнил победу над Кличко - прошло ровно 4 года с того поединка
18:20
В ГБР озвучили детали обыска у волонтерки Звиробий
18:03
Шахтер подписал соглашение с Viber и выпустил свой стикерпак
17:57
В Украине запрещают ямочный ремонт из-за расхищения бюджета
17:53
"Нельзя использовать": названа сумма ущерба украинским кораблям от рук вандалов РФ
17:42
Гарик Куколд Харламов: все подробности скандала и травли актера в Сети Видео
17:38
"Этот момент сделал мою жизнь": боллбой Тоттенхэма поучаствовал в камбэке с Олимпиакосом и встретился с Моуриньо
17:19
В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала
17:17
"Произойдет так, как мы сказали": Звиробий повторила угрозы Зеленскому Видео
17:12
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
17:04
"П*дарас" и "с*ка": активисты в суде набросились на прокуроров из-за Марченко Видео
16:56
Зеленский поговорил по телефону с Меркель: детали разговора
16:51
Обыск у Звиробий - признак стремительного кризиса власти мнение
16:46
"Повесить по законам военного времени": Добкин злобно призвал к расправам над Порошенко и Парубием Видео
16:45
Владельцы соперника Шахтера приобрели еще один футбольный клуб - уже 8-й по счету
16:42
Что подарить парню на эти новогодние праздники
16:34
В ЕС объявлено климатическое чрезвычайное положение
16:31
"Не раньше": в Нафтогазе назвали даты новых судов с Газпромом
16:12
Милевский будет праздновать чемпионство до начала следующего сезона - сестра футболиста
16:10
Рождественский пост 2019: диетолог объяснила, как правильно вклиниться
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять