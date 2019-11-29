Опубликована карта покрытия Украины 4G-связью

В Украине показали покрытие 4G-связью / Myslo

Карту покрытия Украины 4G-связью представили в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

"Тестовая версия карты покрытия административно-территориальных объектов Украины международной мобильной связью на базе технологии 4G создана на основе информации, предоставленной операторами телекоммуникаций Киевстар, ВФ Украина (Vodafone) и Лайфселл", - сообщает сайт Нацкомиссии.

В карте отображены данные по состоянию на 1 июля 2019 года. Следующее обновление украинцы смогут увидеть в январе 2020 года.

/ Фото: nkrzi.gov.ua

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году.

Как ранее сообщалось, Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple.

Напомним, что Кабмин принял постановление, которое позволит запустить электронные удостоверения водителя, техпаспорт и заказ номера авто.