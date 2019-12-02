"Засрать мое имя не получилось": Звиробий заблокировали в соцсетях, Луценко сказал правду

Звиробий заблокировали в соцсетях / Фейсбук Маруся Звиробий

В соцсетях заблокировали аккаунты скандального волонтера Маруси Звиробий, которую ранее вызвали на допрос в ГБР в связи с угрозой убийства президенту Владимиру Зеленскому.

В этой связи видео от Маруси Звиробий публикуют в паблике ее друзья.

В последнем обращении Маруся Звиробий заявила, что в борьбе с ней применяют грязные технологии, например, распространяют информацию, что "ее используют одновременно два клана".

"Но засрать мое имя не получилось", - отметила волонтер.

В то же время Звиробий уточнила, что ее поддержали различные политические силы.

"Мы можем побеждать. Пусть ситуативно, но нам и надо ситуативно, а дальше будем между собой разбираться. Но это наша каша, проукраинская каша", — сказала Маруся Звиробий.

Отметим, в комментариях под видео многие украинцы критикуют Звиробий и сравнивают с Надеждой Савченко.

"Кто то может объяснить, в чем ее отличие от Надежды Савченко, не считая причёски ??", - вопрошает Балабра Катрин.

В то же время на защиту Маруси Звиробий и Софии Федины стал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Дело М. Звиробий и С. Федины – позорное и безосновательное. В свободных странах не может быть наказания за слова. Только за действия. Если следствие не нашло доказательств ДЕЙСТВИЙ по организации теракта или физических угроз политическому руководству - дело должно быть закрыто", - заявил Юрий Луценко в своем Фейсбуке.

Добавим, что в ответ Луценко обвинили в том, что благодаря ему и появилась такая "гадость".

"Хтось має відповісти за обшуки, приниження та порушення прав та свобод.Віталієвічу, в тому, що відбулося прокуратура теж винна - за 5 років виховала чергову гидоту", - вісказался Олекса Ярославцев.

При и тут вспомнили Надежду Савченко, и спросили у Луценко, почему он в свое время поступил иначе.

"Юра, а що скажеш про твої дії проти Савченко?", - уточнил Станислав Липский.

Напомним, ранее одиозная волонтер Маруся Звиробий озвучила новую порцию угроз в адрес президента Владимира Зеленского.

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить… Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит", - заявила она в прямом эфире телеканала NewsOne.