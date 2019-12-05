Будет приоритетом: Зеленский сделал громкое заявление накануне Дня ВСУ

Владимир Зеленский / УНИАН

В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном собрании по случаю 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины. Во время выступления украинский гарант подчеркнул приоритетность украинской армии и пообещал, что Украина вернет оккупированные территории.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства увереннее", - заявил Зеленский.

Президент также акцентировал на том, что после достижения мира украинская армия не перестанет быть приоритетом.

"Потому что это залог развития, независимости, права на самостоятельный выбор пути, которым движется Украина", - добавил глава государства.

По словам президента, украинцы доверяют армии больше, чем другим институтам.

"Сегодня, накануне День Вооруженных сил Украины, мы отдаем дань уважения нашим храбрым мужчинам и женщинам в погонах. Кланяемся стойкости, мужеству, силе и воле. И это не просто формальные протокольные слова по случаю праздника, это аксиома, которая не нуждается в доказательстве. Приведу один факт - украинцы доверяют армии больше, чем другим институтам. И это справедливо. Ведь именно вы защищаете нашу землю", - сказал президент.

Напомним, 3 декабря прошло заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ходе совещания обсуждались варианты возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возвращении оккупированных территорий Донбасса. По его словам, для деоккупации захваченных территорий есть пять сценариев. При этом он указал, что не может рассказать подробности, но работа над возвращением отдельных территорий Донбасса ведется.