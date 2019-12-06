Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть

Гончарук знает, как платить меньше за коммунальные услуги / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о разработке Кабинетом министров механизма, позволяющего снизить размер коммунальных платежей на 30%.

"Что правильно сделать? Правильно — сначала снизить потребление. Каким образом? Очень просто, опять возвращаемся к вопросу энергоэффективности. Самое простое — это термомодернизация, то есть энергосбережение", - сказал он в интервью РБК-Украина.

Гончарук подчеркнул, что нужна оптимизация расходов, которая повлияет в будущем на суммы в платежках.

Премьер подчеркнул, что "пенопласт, который лепится на стены, создает больше вреда", а на термомодернизации многоквартирных домов можно экономить до 70% тепла. Тогда и сумма в платежке, уверен премьер, "может снизиться на 30 процентов, а в отдельных случаях даже вдвое".

Как ранее сообщалось, Гончарук заявил, что в течение следующих трех-пяти лет в Украине появятся "качественные дороги", которые соединят все крупные города и областные центры.

Напомним, Гончарук может покинуть свое кресло, а новым главой правительства может стать заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Ключевой момент - снижение тарифов на отопление уже в декабре.