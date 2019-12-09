Подозреваемого в коррупции кума Трубы выпустили под залог - СМИ

Игорь Шербина / Zik

Игоря Щербину, бывшего руководителя Главного следственного управления Генпрокуратуры (которого СМИ называют кумом и соратником бывшего главы Госбюро расследований Романа Трубы), выпустили из-под стражи под залог.

Как сообщает Telegram-канала UN Сливы и груши, из следственного изолятора Щербина вышел, после того, как за него внесли 2 млн гривен.

Напомним, ранее НАБУ задержали Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов США. Позднее, 3 декабря, депутаты Рады уволили Романа Трубу с поста главы ГБР.