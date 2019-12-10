Контроль над границей на Донбассе: Аваков намекнул на компромисс

Арсен Аваков

Украина готова пойти на компромисс в вопросе передачи контроля над границей на Донбассе, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

По его словам, Украина может согласиться получить контролю над границей "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня", передает Громадське.

Он также подчеркнул, что украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с "представителями территориальных общин".

По его словам, это очень тяжелый переходный период, который может продлится до года: "Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу".

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Напомним, ранее был опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже.