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В Украине избрали меру пресечения члены партии Путина

10 декабря 2019, 21:20

Игорь Кучерявый является участником "крымской весны".

Игорь Кучерявый
Игорь Кучерявый / Фото Facebook

История с задержанием в Украине члена путинской партии Единая Россия Игоря Кучерявого получила продолжение. Херсонский городской суд избрал "единоросу" меру пресечения.

Отмечается, что во вторник, 10 декабря, суд назначил Кучерявому круглосуточный домашний арест.

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - передает Интерфакс-Украина.

Члена путинской партии подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как ранее сообщал Главред, участник "крымской весны" Игорь Кучерявый вышел на свободу.

суд Крым Херсон Единая Россия росияне Игорь Кучерявый
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