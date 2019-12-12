У соратницы Ляшко Алены Кошелевой украли из Range Rover деньги и документы

Кошелева стала жертвой воров-профессионалов / Марина Триполко

Гламурная экс-депутат от Радикальной партии 29-летняя Алена Кошелева стала жертвой автомобильных воров возле модного ресторана Sparks на Мечникова.

Как сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД, Кошелева оставила свою дамскую сумочку в салоне люксового автомобиля Range Rover, а ее вскрыли воры - так называемые барсеточники, вскрывающие машины специальными устройствами код-грабберами.

В полиции открыли уголовное дело по факту преступления. У Кошелевой пропали личные документы - водительское удостоверение, украинский паспорт для выезда за границу, более 20 тысяч гривен и 1500 долларов США.

К слову, бывшую соратницу Ляшко нередко замечают в дорогих ресторанах. Она и сама в 2012—2013 годах работала администратором ресторана Ciro`s Pomodoro.

Напомним, журналистка и замглавреда портала Страна Светлана Крюкова выставила на своей странице в Facebook на торги картину под названием Скотыняки. На холсте по центру изображен мужчина, похожий на лидера Радикальной партии Олега Ляшка.

Ранее в Сети выставили на продажу картину с обнаженным Порошенко.