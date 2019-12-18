Порошенко, Кличко и Ярош: как Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела

Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела: то засветился среди гостей – Схемы / Sensum.Club

Экс-генпрокурор Юрий Луценко свое 55-е день рождения отпраздновал в итальянском ресторане Vino e Cucina, принадлежащего Михаилу Бейлину. Среди приглашенных засветились и работники прокуратуры.

Как говорится в программе Схемы: коррупция в деталях на Facebook, Бейлин – киевский бизнесмен, экс-советник главы АП Бориса Ложкина. САП и НАБУ подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на Укрзализныце. По их данным, она нанесла бюджету ущерб минимум на 20 млн гривен.

Это не помешало прокурорам посетить ресторан фигурант дела, чтобы поздравить экс-патрона.

Среди прочего, среди гостей заметили таких лиц:

бывший президент Петр Порошенко,

мэр Киева Виталий Кличко,

экс-прокурор Киева Роман Говда,

бизнесмен Игорь Суркис с братом, депутатом от ОПЗЖ Григорием Суркисом (оба являются фигурантами расследования НАБУ о хищениях в сфере государственной энергетики),

экс-начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей,

экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" и политтехнолог Порошенко Игорь Грынив.

Опознали журналисты среди гостей и действующего внефракционного депутата Андрея Деркача, который недавно встретился с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, который на днях объявил, что экс-прокурора Украины дважды травили.

В свою очередь пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган прокомментировала расследование Схем словами, что журналисты "из-под кустов заглядывают в тарелки". И добавила, что среди гостей остался неопознанным лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

По словам Сарган, на фото нет ни одного действующего прокурора.

Ранее Луценко рассказал, какую ошибку Порошенко в диалоге с Путиным повторил Зеленский. По мнению Юрия Луценко, Владимир Зеленский угодил в ту же ловушку насчет Владимира Путина, что и Петр Порошенко, и другие президенты Украины.