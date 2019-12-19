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Язык не поворачивается: Путин отказался давать характеристику Зеленскому

19 декабря 2019, 13:15

Президент РФ уклончиво ответил, что все люди незаурядные, и у всех есть плюсы и минусы.

большая пресс конференция путина 2019
Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отказался рассказывать о своих впечатлениях о своем украинском коллеге Владимире Зеленском, заявив, что это некорректно.

Большая пресс-конференция Путина 2019 проходит в четверг, 19 декабря. Одним из вопросов, который задали хозяину Кремля, была просьба рассказать, что он думает о Зеленском. Путин, в свою очередь, уклонился от прямого ответа, предложив оценивать исключительно исторических деятелей.

"Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода, считаю некорректным для себя отвечать на такие вопросы, давая характеристики своим коллегам", - сказал Путин.

По его словам, это все люди незаурядные, и, как минимум, у всех есть плюсы и минусы.

"По действующим людям как-то у меня язык не поворачивается", - добавил он.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Также состоялась и первая встреча Зеленского и Путина

Читайте такжеПока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с ПутинымЗеленский, делясь своими впечатлениями о Путине, отметил, что  они - очень разные по темпераменту и сложно было договариваться.

"Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он (Путин, - Главред) пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика", - сказал президент Украины.

В целом, оценивая переговоры с Путиным, Зеленский отметил: "Ну, я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, что ничья".

Также Владимир Зеленский признался, что в Париже пожал руку Владимиру Путину

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