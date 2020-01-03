"Незаконные решения": в ГБР раскрыли планы по делам Майдана

Небесная сотня / Reuters

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова раскрыла свои планы по делам Майдана. Так, новая глава ГБР намерена ускорить их расследование.

"В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет подана новая структура Бюро, которой предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличения количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - рассказала Венедиктова в своем видеообращении, обнародованном на YouTube-канале Бюро.

При этом она отметила, что в ГБР есть целое подразделение по делам Майдана, в котором работают 25 следователей. По ее словам, бюро уже получило 34 постановления об определении подследственности по этим делам, которые содержат 2897 эпизодов преступлений.

"Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу", - подытожила глава ГБР.

Как ранее сообщал Главред, новое руководство ГБР обнаружило серьезные нарушения условий работы следователей.