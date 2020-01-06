Рождество в застенках тюрем: в МИД назвали число украинских политзаключенных в России

Новый обмен пленными может состояться зимой-2020 / Фото: comments.ua

Министерство иностранных дел Украины опубликовало информацию о том, сколько граждан Украины остаются в заключении в России, и призвало международное сообщество не ослаблять давление на Кремль.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, которых незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях.

Также МИД Украины обнародовало видео с уже освобожденными украинцами в рамках обмена пленными.

Напомним, по информации правозащитников, Россия только по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек. Кроме того, ранее был опубликован список граждан, которые остаются в плену сепаратистов после обмена пленными 29 декабря между Украиной и "Л/ДНР".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что согласование списков для будущего очередного обмена пленными должно стартовать в январе 2020 года. Сам обмен пленными может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.