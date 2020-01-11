Во Франции рассказали, где расшифруют "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ

"Черные ящики" сбитого в Иране Боинга МАУ / Reuters

В Украине расшифруют бортовые самописцы сбитого в небе над Тегераном самолета Боинг авиакомпании МАУ.

Такое заявление сделали в Twitter Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа будет сделана в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бюро обратили внимание на то, что "информация о том, как будет продвигаться расследование, относится к компетенции Организации гражданской авиации Ирана".

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.