Зеленский открыл клинику Феофания для простых украинцев: подписан указ

Феофания стала доступной для народа / 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил украинцам лечиться в клинической больнице Феофания Государственного управления делами.

Об этом говорится в указе №10/2020, опубликованном на сайте главы государства.

В соответствии документом, Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как известно, клиника Феофания изначально была закрытым медицинским учреждением, в котором лечились высокопоставленные чиновники. В последние годы в ней проходят лечение и реабилитацию освобожденные из плена украинцы, бывшие политзаключенные.