Смертельная катастрофа Боинга: в МАУ открыли "горячую линию"

МАУ, самолет / @flyuia.ua

В МАУ открыли "горячую линию" на трех языках, куда круглосуточно могут обратиться родственники жертв авиакатастрофы в Иране.

"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании в среду, 15 января.

Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты также в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).

Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).

Ранее у Зеленского раскрыли цель расследования крушения Боинга МАУ.

Также Главред писал, что в МАУ назвали виновника авиакатастрофы в Иране.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.