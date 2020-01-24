В ГБР ждут Порошенко на допрос по делу о госизмене

Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 24 января, вызван в Государственное бюро расследований на допрос. Так, бывшего главу государства намерены допросить в качестве свидетеля.

По данным пресс-службы ГБР, допрос запланирован на 11:00 по делу о возможной государственной измене во время подписания документов в Минске - так называемые Минские соглашения.

Кроме того, правоохранители предупредили, что Порошенко могут принудительно привести на допрос в случае еще одной не явки без уважительной причины. Также в ГБР указали, что неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Стоит отметить, что пятый президент Украины уже более 20 раз не явился на допрос в Госбюро. Помимо этого его неоднократно вызывали в ГПУ.

Как ранее сообщал Главред, Петр Порошенко 21 января провел вечер в кинотеатре на просмотре фильма отечественного кинематографа Пекельна хоругва, хотя в это день он должен был явиться на допрос ГБР.