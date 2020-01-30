"Евреи водят украинцев на поводке": львовский профессор разразился антисемитским постом

Владимир Зеленский близ Стены плача в Иерусалиме / Офис президента

Иосиф Сытник, преподаватель и завкафедрой Львовского политехнического университета, разразился постом с отборной антисемтитской конспирологией - из-за недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль.

По мнению ученого, украинцы на протяжении целых десятилетий выбирают во власть евреев, которые и "ведут на поводке" украинский народ.

"На протяжении десятилетий большинство из 78% моноэтнического украинского народа выбирает именно их и их (т.е. евреев - Главред) политические проекты. А между выборами, украинцы друг другу рвут чубы, плюют в глаза, обливают грязью, доказывая кто их этих их "любимцев" лучший, кто другой, кто достоин позаботиться о них, грешных, на пути к рабству и самоуничтожению [...] В Украине их главное задание – вести украинцев на поводке, что они успешно делают уже десятилетиями. Куда? Есть ли у них право делать в Украине то, что они делают? Да, ибо большинство украинцев дали им это право лично на выборах", - утверждает Сытник.

Напомним, ранее украинский интернет-магазин одежды Nu Sho? угодил в антисемитский скандал. Там в продаже появились футболки с надписью "Холі шит (ср*ань господня - Главред) ты что - ж*д?".