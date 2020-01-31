Зеленский поставил задачи для недопущения проникновения коронавируса в Украину

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал ряд распоряжений в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения в сфере общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса.

В частности, глава государства поставил ряд задач Кабинету Министров для усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине, передает пресс-служба главы государства.

Президент распорядился перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Читайте также"Не готовы реагировать": эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в УкраинеКроме того, Зеленский поручил разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

При этом, глава государства обратил внимание на необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

В то же время президент заверил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания.

"Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера. Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможностях Украины в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом.