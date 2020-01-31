  1. Главная
  3. Украина

Зеленский поставил задачи для недопущения проникновения коронавируса в Украину

31 января 2020, 15:30

Президент поручил разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал ряд распоряжений в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения в сфере общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса.

В частности, глава государства поставил ряд задач Кабинету Министров для усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине, передает пресс-служба главы государства.

Президент распорядился перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Читайте также"Не готовы реагировать": эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в УкраинеКроме того, Зеленский поручил разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

При этом, глава государства обратил внимание на необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

В то же время президент заверил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания.

"Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера. Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКоронавирус добрался до России: стали известны подробности

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможностях Украины в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом.

Владимир Зеленский коронавирус китайский коронавирус коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский поставил задачи для недопущения проникновения коронавируса в Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:57
"Нужно искать новые пути": эксперт рассказал, как Brexit ударит по Украине
16:56
Вирусолог назвала самый эффективный препарат для защиты от коронавируса
16:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия постер и трейлер онлайн Видео
16:38
В Питере рухнула крыша спортивно-концертного комплекса, есть жертва Видео
16:37
Миллионы и миллионы: аудиторы раскрыли, сколько денег каждый месяц получало руководство Нафтогаза
16:30
Зеленский сделал ЗНО по математике обязательным для всех – есть лазейка Видео
15:47
"Еб*нулись начисто": блогер сообщил о тотальной слежке за украинцами Видео
15:37
"Поза 69, жопец", - Глюкоза разделась на пикантном фото
15:35
"Деньги и секс": эксперт предупредил о новых опасных путях заражения коронавирусом
15:33
"Посещали Китай": на Львовщине двух украинцев отправили в инфекционку Видео
15:30
Зеленский поставил задачи для недопущения проникновения коронавируса в Украину
15:04
Коронавирус добрался до России: стали известны подробности
14:55
Помпео объяснил, в чем заключается важность Украины Видео
14:54
В Голливуде придумали секс-инструктора для порно сцен
14:41
"Пережевали и выплюнули": "слуга народа" объяснил, на кого злится Богдан
14:25
"Стану гвоздем в гроб Путина": Сенцов наехал на "хозяина Кремля"
14:14
Хэнк Муди курит в сторонке: Шурыгина раскрыла количество партнеров
14:11
Выдали маски и изюм: украинка рассказала, как дела с коронавирусом в самом Ухане Видео
13:59
"Смешались в кучу…": турнир ММА в РФ закончился дракой спортсменов и зрителей Видео
13:49
Обсудили Украину: зачем Меркель срочно звонила Путину
13:48
В разведке узнали потери боевиков на Донбассе за январь 2020
13:44
Посол Германии в РФ озвучил крайний срок запуска Северного потока-2
13:28
И в Канаде им не так: принц Гарри и Меган Маркл ищут новую страну – СМИ Видео
13:19
В Сети рассказали о взрыве в Донецке: названа причина и опубликованы фото
13:16
Брифинг Зеленского и Помпео: о чем говорили президент Украины и госсекретарь США
13:12
"Как мама родила, бл*дь": в Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд Видео
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные "блохи" и перемывание косточек Видео
13:08
Называл аннексию Крыма "блестящей": Сюткину запретили въезд в Украину
12:41
"Вон кино агрессора": в Днепре протестовали из-за "русского мира" и сорвали открытие фестиваля
12:34
Родильный дом "Лелека" стал первым в Украине госпитальным учреждением, получившим международную сертификацию от JCI новости компании
12:12
Киев ждут легендарные лужи и опасности для метеопатов – синоптик Видео
12:05
В Днепре таксист на большой скорости снес карету скорой Фото Видео
12:03
В ВОЗ оценили шансы Украины в борьбе с коронавирусом
11:51
"Человек-гавно года": Остапчука загнобили за попытку оправдаться после интервью его жени
11:42
"За этим маячит Газпром": Герус припугнул, что ЕС обложит Украину новым налогом Видео
11:35
Экс-советник назвал близких людей Путина: у кого наилучшие шансы стать преемником
11:30
"Коболева спалить": в Украине начали жечь платежки за газ Видео
11:19
Не только воздушно-капельным путем: названы новые способы передачи уханьского вируса
11:09
"Ганьба!": Ассоль раскритиковали за русский язык на Нацотборе на Евровидение Видео
11:08
"Жертв больше": важные подробности взрыва на заводе в России
11:07
Елена Зеленская оправдалась после обвинений в трусости
10:58
Британия отказалась предоставлять ответный безвиз Украине
10:40
Пристайко встретился с госсекретарем США Помпео Видео
10:34
"Не готовы реагировать": эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине
10:20
В России рванул завод, есть жертвы: раскрыта причина ЧП
10:14
Кремлевские наемники надругались над флагом Украины на Донбассе Видео
10:05
Гороскоп на 31 января всех знаков Зодиака: губительная зависимость и денежные "засады" Видео
09:56
"Сдерживание агрессии": в США оценили новый транзитный договор Украины и РФ
09:50
"Ощущение весны": синоптик сказала, когда в Украине ждать +13 Видео
09:37
"Разделить журналистов": Бородянский рассказал о законопроекте о дезинформации
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять