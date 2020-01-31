Понадобится операция: Черновол пожаловалась на жесткое изгнание из ГБР

Экс-политик якобы получила травму ноги.
Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что получила серьезную травму ноги после того, как охрана выгнала ее из здания Государственного бюро расследований.
"Итак, после МРТ стало понятно, что у меня полностью оторвана передняя крестообразная связка. То есть, нога "гуляет" в колене. Это можно увидеть на фотографии МРТ, которую я прилагаю. На ней отчетливо видно заднюю крестообразную связку (она темная, сочетает бедренную и берцовую кость), а вот от передней видно только куски", - написала она в Facebook.
По словам Черновол, ей понадобиться оперативное медицинское вмешательство после того, как заживет другая надорванная связка. Экс-политик заявила, что на лечение и восстановление ей понадобиться не менее полугода.
Черновол напомнила, что бойцы ГБР скрутили ей правую ногу после того, как вывели в место, где отсутствуют камеры наружного видеонаблюдения.
Как ранее сообщал Главред, бывший народный депутат Татьяна Черновол перелезла через забор и незаконно проникла на территорию ГБР, где попыталась бросить в заместителя генпрокурора мобильный телефон.
Позже скандал с проникновением бывшей народной избранницы Татьяны Черновол в Государственное бюро расследований получил продолжение.