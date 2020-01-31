Понадобится операция: Черновол пожаловалась на жесткое изгнание из ГБР

Татьяна Черновол утвреждает, что в ГБР ей повредили ногу / Народный фронт

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что получила серьезную травму ноги после того, как охрана выгнала ее из здания Государственного бюро расследований.

"Итак, после МРТ стало понятно, что у меня полностью оторвана передняя крестообразная связка. То есть, нога "гуляет" в колене. Это можно увидеть на фотографии МРТ, которую я прилагаю. На ней отчетливо видно заднюю крестообразную связку (она темная, сочетает бедренную и берцовую кость), а вот от передней видно только куски", - написала она в Facebook.

По словам Черновол, ей понадобиться оперативное медицинское вмешательство после того, как заживет другая надорванная связка. Экс-политик заявила, что на лечение и восстановление ей понадобиться не менее полугода.

Черновол напомнила, что бойцы ГБР скрутили ей правую ногу после того, как вывели в место, где отсутствуют камеры наружного видеонаблюдения.

/ Фото: Facebook/Татьяна Черновол

/ Фото: Facebook/Татьяна Черновол

Как ранее сообщал Главред, бывший народный депутат Татьяна Черновол перелезла через забор и незаконно проникла на территорию ГБР, где попыталась бросить в заместителя генпрокурора мобильный телефон.

Позже скандал с проникновением бывшей народной избранницы Татьяны Черновол в Государственное бюро расследований получил продолжение.