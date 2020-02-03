"В максимальной готовности": Гончарук сделал важное заявление о китайском вирусе

Премьер похвастался готовностью Украины к коронавирусу / УНИАН

В Кабмине заверили, что Украина подготовилась к угрозе занесения на территорию страны опасного нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявили премьер-министр Украины Алексей Гочнарук в интервью телеканалу "Украина". По его словам, все службы в Украине работают в состоянии максимальной готовности.

"Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты", - сказал Гончарук.

Кроме этого, премьер сообщил, что на данный момент ни одно из подозрений на опасный вирус в нашей стране не подтвердилось.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал он.

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Как ранее сообщал Главред, МОН заявило о намерении рекомендовать вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии из-за вспышки коронавируса.

Предполагается, что к 10 февраля 2020 вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

В пятницу, 31 января, премьер Алексей Гончарук дал поучение срочно готовится к эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса.

Коронавирус в мире

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым.

Причиной вспышки стал вариант вируса из семейства коронавирусов, который раньше у людей не находили. Его обнаружили сначала у 41 пациента в Китае, а затем и у людей, прилетевших оттуда в Таиланд, Японию, Южную Корею, США и некоторые другие страны (в основном в Азии).