"Плакал малыш и лаяли собаки": жена сотрудника 1+1 рассказала об обысках

Жена журналиста 1+1 поведала подробности обысков СБУ / novorossia.today

В среду, 5 февраля, сотрудники СБУ пришли с обысками в здание, де расположен офис телеканала 1+1, а также домой к сотрудникам канала. Супруга журналиста Дениса Данько Наталья заявила, что спецслужба нагрянула в жилье ее семьи неожиданно для всех.

Как говорится в сюжете ТСН, она совсем не ожила визита. На момент появления сотрудников СБУ ее муж Денис был на работе.

"Позвонили в дверь. У меня в этот момент плакал малыш, лаяли собаки. Я одной рукой успела посмотреть в камеру домофона, что люди показывают какие-то удостоверения", - вспоминает женщина.

По словам Натальи Данько, сотрудники СБУ представились.

"Они были с понятыми и с человеком, который все фиксировал на видеокамеру", - рассказывает она. Из квартиры забрали флешку со свадебными фотографиями, старый планшет и ноутбук.

Обыски на 1+1

Ранее Главред писал, что 5 февраля сотрудники СБУ нагрянули с обысками в здание телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко. В офисе, где проходил обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Позже нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко заявил, что обыски СБУ в офисе телеканала 1+1 являются ущемлением свободы слова в стране.

Напомним, на обыски у журналистов также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сожалеет по поводу того, что обыски проходили дома у журналистов, но не может вмешиваться в ход расследования о скандальной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале 1+1) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - сказал Зеленский.