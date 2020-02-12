"Удавка на шее": Зеленскому публично пригрозили судьбой Януковича

Зеленскому публично пригрозили судьбой Януковича / УНИАН

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова пошла по стопам волонтерки Маруси Зверобой, которою судят за угрозы в адрес президента Владимира Зеленского.

Соколова заявила, что ущемление медийщиков в часы агитационных войн с Россией – это как "удавка на шею любого правителя" и что бывший президент Украины Виктор Янукович после аналогичных действий плохо кончил – Майданом и изгнанием.

Причиной возмущения журналистки стало прекращение финансирования из госбюджета крымскотатарского телеканала ATR.

"Он (Зеленский – ред.) не только лакмусировал в обществе, проукраинском, с адекватным и критическим мышлением, свое отношение к Крыму, а он еще и подтолкнул историю того, что может с ним произойти так же, как произошло с нашим бывшим "легитимным" президентом, который был до президента Порошенко", – заявила Соколова в прямом эфире ATR, видео которого размещено на ее личном YouTube-канале.

По ее словам, украинцы – народ терпеливый, но Зеленский, мол, сам толкает Соколову и ее сторонников на новый Майдан.

Напомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео, полное угроз, обращенных к Владимиру Зеленскому.

"Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказано в видео.