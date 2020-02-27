Беспорядки в Новых Санжарах: Зеркаль указала на "ахиллесову пяту" Украины

Елена Зеркаль / УНИАН

События, которые разгорелись в Новых Санжарах на Полтавщине после приезда эвакуированных из Китая украинцев, явно показали России еще одно уязвимое место в Украине. Такое мнение высказала бывший заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее мнению, события в Новых Санжарах должны стать той "красной линией", которая должна нас всех немножко "встряхнуть".

"Это очень громкий звоночек, который мы все должны услышать. Это - сигнал о том, что любая информационная провокация может создать в государстве хаос, который окажется очень трудно контролировать", - сказала Зеркаль в интервью Европейской правде.

По ее мнению, украинское общество находится в сильном напряжении, и это может сыграть на руку России.

"Я, конечно, не могу сказать, есть ли роль России или нет конкретно в событиях в Новых Санжарах. Но по мотивам этого локального хаоса у меня есть вопрос: насколько же сейчас сильно напряжение в обществе, насколько легко им манипулировать, и насколько легкой задачей для России с ее информационным потенциалом и агентурной сетью в Украине будет создать при необходимости огромный хаос?", - отметила Зеркаль.

Она посоветовала взглянуть на Санжары как на "пилотный кейс", который демонстрирует, насколько ужасные последствия может иметь полномасштабная информационная атака.

"Украине нужно срочно сделать выводы, чтобы в будущем, когда будут вбрасываться подобные истории, в том числе россиянами, понимать, как на это реагировать", - резюмировала Зеркаль.

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Местные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костер и строили баррикаду. В одном из автобусов разбили стекло. Кроме того, местные жители угрожали сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции протеста.

Позже местные жители сообщили, что беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области во время эвакуации украинцев из Китая спровоцировали приезжие.

"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были осведомлены", - заявили жители Новых Санжар и пожаловались на отсутствие коммуникации по поводу размещения в местном санатории эвакуированных.