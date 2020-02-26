"Водка, пиво и вино": в России в детском саду с размахом отметили Масленицу

Масленица в Перми отмечают с размахом / ukr.media

В Перми 25 февраля в одном из детских садов устроили праздник Масленницы, в ходе которого включили песню где упоминаются названия алкогольных напитков — водки, пива и вина.

Как сообщает 59.RU, отец одного ребенка пожаловался, поскольку посчитал, что такой репертуар "явно недетского содержания".

"У нас в детском саду провели праздник с репертуаром явно недетского содержания. Будем обращаться в Роспотребнадзор для инициации проверки по данному факту", — сообщил папа дошкольника.

На видео можно рассмотреть, как дети вместе со взрослыми танцуют и веселятся под зажигательную мелодию. Это песня Масленица группы Балаган Лимитед.

"Маслена Масленица, весело резвилися,Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.Маслена Масленица, весело резвилися,Водка, пиво и вино, — блинами отравилися", - звучат слова песни.

Заведующая сада комментировать ситуацию отказалась. Но отреагировала методист другого детского сада, дети из которого также присутствовали на празднике.

"Возможно, когда в детском саду отбирали песни для праздника, некоторые из них прослушали не до конца — услышали, что песня веселая, задорная, и выключили. Во время праздника и после него жалоб от родителей и воспитателей на содержание песен не поступало. Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов", - предположила методист.

В местном департаменте образования отметили, что назначено служебное расследование, которое и выявит виновного.

"Контроль за реализацией программы и, в частности, за использованием музыкальных композиций обеспечивает методист и музыкальный руководитель детского сада. После случая с песней заведующая детским садом Гармония издала приказ о проведении служебного расследования", - заявили в ведомстве.

По результатам расследования ответственных за мероприятие и контроль пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

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