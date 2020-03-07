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"Очень переживали": украинка рассказала о протестах в Новых Санжарах

7 марта 2020, 21:36

Танцовщица, которую забрали из Киатя, сообщила подробности пребывания в обсервации.

Анастасия Захарченко поведала о происходящем в Новых Санжарах / Страна

Анастасия Захаренко, танцовщиц, которая покинула санаторий в Новых Санжарах, где находилась после эвакуации из Китая, сообщила об условиях карантина и о том, что пришлось пережить во время протестов местных жителей.

По ее словам, по приезду домой первым делом она примет ванну, сказала девушка в интервью Стране.

Как пояснила Захаренко, в санатории был только душ.

"Поэтому я хочу в ванну. И поесть. Домашней еды. Кормили нас в санатории хорошо, но домашнее, мамино, всегда лучше", - отметила она.

Анастасию из санатория приехала встречать ее мама и прихватила с собой домашние пирожки.

"С картошкой и с печенкой", - гордо рекламирует хозяйка, радуясь встречи с дочерью.

На условия содержания Настя не жалуется, говорит, что было морально тяжело -  зная, что все здоровы, каждый день им все равно приходилось ходить в масках. Очень хотелось поскорее выйти из изоляции и увидеть родных. "Соскучились очень", - сказала она.

"Мы знали, что мы здоровы. Но надо было 14 дней сидеть и ждать в четырех стенах. Но нам постоянно доставляли какие-то игры, книги. То есть, нам было чем заниматься. Единственное что, хотелось просто домой, увидеть родных", - говорит девушка.

Про то, как эвакуированных встречали в Новых Санжарах, Анастасия говорит неохотно. Признается, что когда в автобус полетели камни, было страшно.

"Я знала, что люди будут встречать, что они против. Но не ожидала, что будут бросать камни. Думала, может, будут кричать. Поэтому мы испугались и пытались спрятаться между сидениями. Родители очень переживали, смотрели на все это в прямом эфире", - признается девушка, и продолжает: "Сначала я испугалась, но потом поняла, что большинство жителей Новых Санжар поддерживают нас. Очень много людей на следующий день нам написали со словами поддержки".

Анастасия напомнила об украинцах, которых не пустили на борт самолета на родину, потому что у них оказалась слегка повышенная температура. Им пришлось остаться в Китае.

"Я хочу попросить, чтобы их забрали, и по возможности, как можно скорее. Один из них - мальчик из нашего танцевального коллектива, мы с ним общаемся. И еще троих человек как минимум я знаю, которых еще нужно забрать. Они все здоровы, их проверили уже три раза. У нас обсервация уже закончилась, а они до сих пор там, и я уверена, что и в Украине они будут еще две недели сидеть тоже. Уже больше месяца получается. Они все здоровы и очень хотят домой", - заявила Анастасия Захаренко.

Новые Санжары протест
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