В Новых Санжарах выписывают эвакуированных из Уханя украинцев - онлайн трансляция

Ситуация под санаторием в Новых Санжарах спокойная / Фото Зміст

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Полтавскую область - тут он пробудет 5 и 6 марта.

В Новых Санжарах глава государства встретился с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других государств, которые находились на карантине в течение 14 дней.

Зеленский поблагодарил всех, кто был на карантине, за то, что они выдержали эти две недели и пожелал им здоровья. Кроме того, президент попросил их "побыть немножко в Украине". И вместо туризма за рубежом искать варианты отдыха в своей стране.

Кроме того, глава государства поздравил одного их эвакуированных парней с днем рождения и подарил ему часы со словами: "У меня такого нет, теперь будет у вас".

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Напомним, в полдень 5 марта закончилась двухнедельная обсервация эвакуированных из Китая украинцев, которую они провели в Новых Санжарах. По словам экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, последние лабораторные исследования показали, что ни у эвакуированных из Уханя, ни у персонала, который с ними контактировал, не было обнаружено случаев или даже подозрений на заражение коронавирусом Covid-19.

Владимир Зеленский в Новых Санжарах Полтавской области - онлайн трансляция:

Как сообщал Главред, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту было 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Тогда местные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костер и строили баррикаду. Кроме того, угрожали сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев. Позже местные жители сообщили, что беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области во время эвакуации украинцев из Китая спровоцировали приезжие.