"На чемоданах": эвакуированных из Уханя украинцев в Новые Санжары приехал "выписывать" Зеленский

Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах / Фото facebook.com/zoryana.chernenko

В полдень 5 марта заканчивается 14-дневная обсервация эвакуированных из Китая украинцев, которую они провели в Новых Санжарах.

Как показали последние лабораторные исследования, ни у эвакуированных из Уханя, ни у персонала, который с ними контактировал, не обнаружено случаев или подозрений на заражение коронавирусом Covid-19.

Теперь уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что люди готовятся возвращаться домой к своим семьям.

"Самым важным является то, что у эвакуированных из Китая, членов экипажа и команды сопровождения – нет заболевания коронавирусом", - написала Скалецкая в Facebook.

Украинцев развезут по домам на автобусах, иностранцы, которые также были эвакуированы из Китая на украинском самолете, отправятся в Киев. Всем дадут справки о том, что они здоровы и могут свободно перемещаться по стране. Под санаторием уже собралась охрана и родственники эвакуированных.

Как сообщает издание Зміст, сейчас в Новых Санжарах спокойная обстановка. Единственный полицейский блокпост установлен у въезда в санаторий.

Тем временем президент Владимир Зеленский прилетел с двухдневным рабочим визитом в Полтавскую область. Его сопровождают Андрей Ермак, Алексей Данилов и Арсен Аваков. По данным журналистов ZIK, кортеж Зеленского уже в Санжарах. Президент прибудет в пгт на вертолете.

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Местные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костер и строили баррикаду. Кроме того, местные жители угрожали сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции протеста.

Позже местные жители сообщили, что беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области во время эвакуации украинцев из Китая спровоцировали приезжие.