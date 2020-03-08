В Минобразования подготовили неприятный сюрприз для студентов-контрактников: подробности

Украинским студентом придется платить за обучение значительно больше
Украинских студентов ожидает повышение стоимости обучения в высших образовательных заведениях. Так, цена контракта вырастет на 38 специальностей, но министерство образования планирует ввести минимальную стоимость обучения для студентов на контракте.
Отмечается, что причина повышения цены контракта заключается в том, что государство платит за бюджетников больше, чем контрактники на одной и той же специальности т на одном курсе. По данным Минобразования, средняя оплата обучения одного бюджетника составляет 43 000 гривен, а средняя цена за контракт – 16 500 гривен.
Сообщается, что стоимость образования вырастет для студентов 121 университета. При этом изменения коснуться только тех, кто поступает в 2020 году.
"Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее", – отметили в пресс-службе министерства в комментарии Сегодня.
Так, стоимость обучения на контракте не должна быть ниже 60% себестоимости, в 2021 – 70%, а в 2022 – 80%. При этом магистратура подорожает на 30% больше себестоимости.
В то же время, заочникам и тем, кто учится на вечерней форме, придется платить на 25% меньше, а на дистанционной форме обучения - на 50% от себестоимости.
Стоит отметить, что индикативную себестоимость введут на следующие специальности:
- Менеджмент социокультурной деятельности;
- Филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, классических языков и литератур, фольклористики);
- Экономика;
- Политология;
- Психология;
- Социология;
- Журналистика;
- Учет и налогообложение;
- Финансы;
- Банковское дело и страхование;
- Менеджмент;
- Маркетинг;
- Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
- Право;
- Ветеринарная медицина;
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза;
- Стоматология;
- Медицина;
- Медсестринство;
- Технологии медицинской диагностики и лечение;
- Медицинская психология;
- Фармация;
- Промышленная фармация;
- Физическая терапия;
- Эрготерапия;
- Педиатрия;
- Общественное здоровье;
- Гостинично-ресторанное дело;
- Туризм;
- Публичное управление и администрирование;
- Международные отношения;
- Общественные коммуникации и региональные студии;
- Международные экономические отношения;
- Международное право.
Как ранее сообщал Главред, 17 декабря 2019 года в Минобразования обнародовали новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, порог для вступления на бюджет по результатам ВНО составит не менее 125 баллов.