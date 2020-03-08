В Минобразования подготовили неприятный сюрприз для студентов-контрактников: подробности

Стоимость обучения вырастет / фото: mignews.com.ua

Украинских студентов ожидает повышение стоимости обучения в высших образовательных заведениях. Так, цена контракта вырастет на 38 специальностей, но министерство образования планирует ввести минимальную стоимость обучения для студентов на контракте.

Отмечается, что причина повышения цены контракта заключается в том, что государство платит за бюджетников больше, чем контрактники на одной и той же специальности т на одном курсе. По данным Минобразования, средняя оплата обучения одного бюджетника составляет 43 000 гривен, а средняя цена за контракт – 16 500 гривен.

Сообщается, что стоимость образования вырастет для студентов 121 университета. При этом изменения коснуться только тех, кто поступает в 2020 году.

"Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее", – отметили в пресс-службе министерства в комментарии Сегодня.

Так, стоимость обучения на контракте не должна быть ниже 60% себестоимости, в 2021 – 70%, а в 2022 – 80%. При этом магистратура подорожает на 30% больше себестоимости.

В то же время, заочникам и тем, кто учится на вечерней форме, придется платить на 25% меньше, а на дистанционной форме обучения - на 50% от себестоимости.

Стоит отметить, что индикативную себестоимость введут на следующие специальности:

Менеджмент социокультурной деятельности;

Филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, классических языков и литератур, фольклористики);

Экономика;

Политология;

Психология;

Социология;

Журналистика;

Учет и налогообложение;

Финансы;

Банковское дело и страхование;

Менеджмент;

Маркетинг;

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

Право;

Ветеринарная медицина;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза;

Стоматология;

Медицина;

Медсестринство;

Технологии медицинской диагностики и лечение;

Медицинская психология;

Фармация;

Промышленная фармация;

Физическая терапия;

Эрготерапия;

Педиатрия;

Общественное здоровье;

Гостинично-ресторанное дело;

Туризм;

Публичное управление и администрирование;

Международные отношения;

Общественные коммуникации и региональные студии;

Международные экономические отношения;

Международное право.

Как ранее сообщал Главред, 17 декабря 2019 года в Минобразования обнародовали новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, порог для вступления на бюджет по результатам ВНО составит не менее 125 баллов.